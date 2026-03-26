Palermo e lo Zen un' enclave di sofferenza

Palermo e lo Zen sono al centro di un'area segnalata come zona di forte disagio sociale. Secondo un sociologo, sulla mappa sono evidenziati punti che rappresentano difficoltà quotidiane per la comunità locale. La zona è caratterizzata da problemi di degrado e carenze di servizi pubblici, con una presenza significativa di persone in condizioni di vulnerabilità.

AGI - Sulla mappa del sociologo la macchia rossa indica un'enclave di sofferenza e al tempo stesso di risorse potenziali: è il quartiere di San Filippo Neri, passato alla cronaca e alla storia quotidiana di Palermo con il nome asettico di 'Zen' (Zona espansione nord), un'ingiustizia linguistica che a tante altre ingiustizie si somma per consegnare chi vi abita alla marginalità o, perfino, all'invisibilità: all'anagrafe risultano 13.534 abitanti ma, secondo una stima contenuta in un rapporto di Save the Children, in quei casermoni concepiti negli anni Settanta ci vivono 21.093 persone. "È una quota sommersa, da... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Palermo e lo Zen, un'enclave di sofferenza Articoli correlati Il Rose Day 2026 del club Zonta International Palermo Zyz va alle “Donne in azione per lo Zen”È stato scelto il quartiere Zen dal Club Zonta International Palermo ZYZ per celebrare, a Palermo, il Rose Day 2026, la giornata che Zonta... Leggi anche: Palermo, blitz allo Zen 2: cinque arresti e sequestri di armi e droga Tutti gli aggiornamenti su Palermo e lo Zen un'enclave di... Palermo e lo Zen, un'enclave di sofferenzaAGI - Sulla mappa del sociologo la macchia rossa indica un'enclave di sofferenza e al tempo stesso di risorse potenziali: è il quartiere di San Filippo Neri, passato alla cronaca e alla storia quotidi ... msn.com Lo ZEN di Palermo, una peculiare vicenda italiana o siciliana? Certo una vergogna per tuttiLo ZEN, acronimo di Zona Espansione Nord, potrebbe essere declinato ulteriormente come Zero Eguaglianza e Normalità. Lo ZEN si trova a Palermo ed è il quartiere dove viveva Gaetano Maranzano, ... blitzquotidiano.it