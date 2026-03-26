Il sindaco ha espresso gratitudine nei confronti del comandante Poponcini per il suo operato nel corso degli ultimi anni, sottolineando l’intenzione di proseguire con un nuovo incarico affidato a un altro ufficiale. La comunicazione riguarda la gestione della sicurezza cittadina e indica l’avvio di una fase diversa, con un nuovo referente per le questioni legate all’ordine pubblico.

“Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al comandante Poponcini per il lavoro svolto in questi anni al servizio della città di Arezzo”. Così il capogruppo in Consiglio comunale e responsabile del dipartimento sicurezza di Fratelli d’Italia, Francesco Palazzini, interviene sul cambio alla guida della Polizia Municipale. “Poponcini ha rappresentato un punto di riferimento importante per l’amministrazione comunale, contribuendo in maniera significativa ai lavori dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha saputo inoltre instaurare un rapporto solido e collaborativo con le istituzioni del territorio e con i Prefetti che si sono succeduti ad Arezzo grazie a qualità professionali e umane che sono unanimemente riconosciute”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Palazzini: “Continuità e prospettiva: con Menguzzo nuova fase per la sicurezza ad Arezzo”

Articoli correlati

Arezzo, Municipale, Menguzzo nuovo comandante: primo tra 106 candidatiArezzo – Cambio al vertice della polizia municipale: è Ameglio Menguzzo il nuovo comandante del corpo.

Ameglio Menguzzo è il nuovo comandante della Polizia Municipale di ArezzoLa procedura è arrivata a compimento: Ameglio Menguzzo, attuale vice questore aggiunto alla Questura di Arezzo è risultato il vincitore.