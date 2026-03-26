pagani un viaggio nel sogno

Un articolo esplora la storia di una delle fabbriche più note in Italia, dove vengono prodotte automobili di alta gamma. La struttura produttiva ha una lunga tradizione e si distingue per la realizzazione di veicoli esclusivi. La produzione si svolge in un complesso industriale specifico, con un processo che combina tecniche artigianali e tecnologie avanzate. La fabbrica si trova in una regione rinomata per l’artigianato e l’industria automobilistica.

Un viaggio nella storia di una delle fabbriche più sorprendenti d'Italia, dove nascono auto uniche al mondo. Dalla determinazione di Horacio Pagani prende vita a San Cesario sul Panaro un luogo in cui nascono vetture da sogno, tra materiali d'avanguardia e cura maniacale per i dettagli. Una vera bottega in stile rinascimentale dove estetica e tecnologia si uniscono, mettendo l'uomo al centro del processo creativo. Un racconto di eccellenza celebrato anche dalle Top 50 Eccellenze Italiane, riconoscimento del valore e dell’innovazione del nostro Paese, al centro dell’evento organizzato da Gazzetta Motori il 9 aprile in Piazza Affari a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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