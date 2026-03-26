Paestum bombe contro ristorante e wine bar gestiti da due fratelli l'esplosione in video

Nella notte, due bombe sono state fatte esplodere contro un ristorante e un wine bar situati a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. Le esplosioni hanno coinvolto un locale gestito da due fratelli. I carabinieri stanno conducendo le indagini e hanno acquisito i video che mostrano le esplosioni. Non sono stati segnalati feriti.

Bombe nella notte contro il ristorante Tavernelle e il wine bar Calice di Capaccio-Paestum (Salerno); indagano i carabinieri, i locali gestiti da due fratelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bombe carta contro vineria e ristorante, a Paestum: si indagaL’esplosione ha provocato danni non solo ai due esercizi commerciali presi di mira, ma anche ad alcune strutture vicine, alimentando paura e... Paestum Wine Fest Business 2026: la XV edizionePaestum Wine Fest Business cambia pelle e torna, dall’1 al 3 marzo 2026, con la XV edizione del più grande salone del vino del Centro e del Sud... Tutti gli aggiornamenti su Paestum bombe contro ristorante e wine... Bombe carta danneggiano i locali della movida nell'area archeologica di PaestumDue bombe carta hanno danneggiato due locali della movida nell'area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum, all'alba di oggi, intorno alle 4:30. (ANSA) ... ansa.it Paestum, paura nell’area archeologica: esplose bombe carta, danneggiati 2 noti localiStampaApprensione nella zona archeologica di Paestum a causa dell’esplosione di bombe carte che hanno danneggiato: due noti locali della movida. Ingenti i danni, anche a due bar vicini. Intorno alle o ... salernonotizie.it