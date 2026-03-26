Paduli protocollo con RFI | al via interventi per migliorare la viabilità

A Paduli sono stati avviati interventi sulla rete ferroviaria grazie a un protocollo con RFI, con una somma di quasi 1,5 milioni di euro destinata a migliorare la viabilità. I lavori mirano a potenziare i collegamenti tra il centro urbano e le principali linee ferroviarie della zona. La firma del protocollo segna l'inizio delle operazioni di miglioramento infrastrutturale previste nel progetto.

Per la progettazione e la realizzazione degli interventi, RFI riconoscerà al Comune di Paduli un importo complessivo, pari a 871.608,04 euro. È inoltre in fase di definizione un ulteriore finanziamento regionale di circa 620 mila euro che consentirà di rafforzare ulteriormente il progetto. Un intervento strategico che guarda al futuro della mobilità locale e alla crescita di Paduli, confermando il ruolo attivo nei processi di innovazione e miglioramento delle infrastrutture. Comunicato Stampa Al Castello Marchionale incontro sul patrimonio vitivinicolo regionale con Busso, Pignataro, Formichella e. Comunicato Stampa Venerdì 27 marzo al Teatro Comunale Vittorio Emanuele performance, letture, musica e lingua. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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