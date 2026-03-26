Paolo Pacchioni ha commentato il campionato del Milan durante un'intervista a TMW Radio, sottolineando che la squadra ha i punti che ha meritato durante la stagione. Ha aggiunto che non può sempre andare bene negli ultimi minuti delle partite, suggerendo che ci sono stati episodi in cui la squadra ha avuto fortuna o ha sfruttato le occasioni fino all'ultimo secondo.

Il giornalista Paolo Pacchioni è stato ospite nel pomeriggio di 'TMW Radio' per commentare i temi del giorno. Non poteva mancare, ovviamente, un pensiero sulla corsa Scudetto riaperta dopo il pari dell'Inter contro la Fiorentina. Alla domanda "considerando il calo recente dell'Inter, quale fra Milan e Napoli può avere più rimpianti in questa stagione?", il giornalista ha risposto in modo chiaro, scegliendo la squadra di Conte come quella con più rimpianti. Ecco, di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio "Il Napoli è la squadra che può avere più rimpianti perché era quella che poteva fare di più, anche se gli infortuni hanno inciso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pacchioni: “Il Milan ha i punti che merita. Non gli può andare sempre bene nel finale”

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