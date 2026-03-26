Ostia altro che primavera | grandine e mareggiate abbattono alberi e la Venere dei Pescatori

Ostia ha affrontato una giornata caratterizzata da maltempo intenso, con pioggia, grandine e raffiche di vento che si sono susseguite durante la notte e la mattinata. La violenza delle condizioni atmosferiche ha causato danni a diversi alberi e alla statua della Venere dei Pescatori, mentre le mareggiate si sono fatte sentire lungo la costa, provocando ulteriori disagi nella zona.

Ostia 26 marzo 2026 – È una giornata di forte maltempo e disagi quella vissuta da Ostia, colpita tra la notte e la mattinata da pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Il bilancio è pesante e tocca anche uno dei simboli più riconoscibili del litorale romano: la Venere dei Pescatori, crollata a causa della mareggiata. La notizia ha colpito molti residenti del territorio lidense. La statua, visibile dal lungomare Paolo Toscanelli, rappresentava infatti un punto di riferimento per la città e un’immagine familiare per chi vive o frequenta il mare di Ostia. La foto del crollo, pubblicata sulla pagina Facebook “Ostia Informa”, ha raccolto in poche ore numerosi commenti tra dispiacere e rabbia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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