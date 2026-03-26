Ospedale di Nocera Fanno acquisti con divise e calzari | la denuncia sui social

Da salernotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nocera Inferiore, sui social è stata diffusa una denuncia riguardante due dipendenti dell’Asl che, indossando divise e calzari, sono stati fotografati mentre fanno acquisti lungo via Federico Ricco. Le immagini sono state inviate privatamente a un gruppo Facebook dedicato alla tutela delle strutture sanitarie, suscitando commenti e reazioni tra gli utenti della rete. La vicenda è diventata oggetto di discussione online.

“Le immagini sollevano interrogativi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, che dovrebbero essere osservate con rigore anche al di fuori degli ambienti strettamente operativi. - concludono sulla pagina ”Nessuno tocchi Ippocrate" - Al momento, non è possibile stabilire se i soggetti ritratti si trovassero o meno in orario di servizio. Resta tuttavia evidente come comportamenti di questo tipo, se confermati, possano risultare in contrasto con le basilari regole di sicurezza e igiene". In conclusione, l'auspicio é che l'Asl competente voglia approfondire la vicenda per fare chiarezza sui fatti. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

ospedale di nocera fanno acquisti con divise e calzari la denuncia sui social
© Salernotoday.it - Ospedale di Nocera, "Fanno acquisti con divise e calzari": la denuncia sui social

Articoli correlati

Mario Tozzi denuncia l’ignoranza scientifica sui social: “Basta con i complottisti da YouTube”“Sono 25 anni che faccio divulgazione scientifica scrivendo articoli, libri e conducendo programmi tv in prima serata”, scrive Mario Tozzi, Primo...

Leggi anche: Raid vandalico a Scafati, la denuncia di una cittadina sui social

Contenuti e approfondimenti su Ospedale di Nocera Fanno acquisti con...

Temi più discussi: Tensione all'ospedale di Nocera: paziente dà in escandescenze semina il panico; Diego, il cane che inseguì l'ambulanza riabbraccia il suo padrone; Diego, il cane che inseguì l’ambulanza, riabbraccia in ospedale il suo proprietario. Era il minimo; Diego riabbraccia il suo padrone, il cane aveva inseguito l'ambulanza per 10 km fino all'ospedale per non lasciarlo.

Neonata morta in ospedale a Nocera Inferiore, in venti a giudizioVenti tra medici, ostetriche ed infermieri, saranno processati per omicidio colposo. Giorni fa, il Gup ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, a seguito della richiesta della Procura ... ilmattino.it

Nocera, ruba ecografo in ospedale: radiologo va ai domiciliariRubò un ecografo dall'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, grazie all'aiuto di un complice. Un tecnico radiologo, residente nella zona dei Picentini, finisce agli arresti domiciliari. Per un ... ilmattino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.