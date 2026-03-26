Ospedale di Nocera Fanno acquisti con divise e calzari | la denuncia sui social

A Nocera Inferiore, sui social è stata diffusa una denuncia riguardante due dipendenti dell’Asl che, indossando divise e calzari, sono stati fotografati mentre fanno acquisti lungo via Federico Ricco. Le immagini sono state inviate privatamente a un gruppo Facebook dedicato alla tutela delle strutture sanitarie, suscitando commenti e reazioni tra gli utenti della rete. La vicenda è diventata oggetto di discussione online.

“Le immagini sollevano interrogativi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, che dovrebbero essere osservate con rigore anche al di fuori degli ambienti strettamente operativi. - concludono sulla pagina ”Nessuno tocchi Ippocrate" - Al momento, non è possibile stabilire se i soggetti ritratti si trovassero o meno in orario di servizio. Resta tuttavia evidente come comportamenti di questo tipo, se confermati, possano risultare in contrasto con le basilari regole di sicurezza e igiene". In conclusione, l'auspicio é che l'Asl competente voglia approfondire la vicenda per fare chiarezza sui fatti. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ospedale di Nocera, "Fanno acquisti con divise e calzari": la denuncia sui social Articoli correlati Mario Tozzi denuncia l’ignoranza scientifica sui social: “Basta con i complottisti da YouTube”“Sono 25 anni che faccio divulgazione scientifica scrivendo articoli, libri e conducendo programmi tv in prima serata”, scrive Mario Tozzi, Primo... Leggi anche: Raid vandalico a Scafati, la denuncia di una cittadina sui social Contenuti e approfondimenti su Ospedale di Nocera Fanno acquisti con... Temi più discussi: Tensione all'ospedale di Nocera: paziente dà in escandescenze semina il panico; Diego, il cane che inseguì l'ambulanza riabbraccia il suo padrone; Diego, il cane che inseguì l’ambulanza, riabbraccia in ospedale il suo proprietario. Era il minimo; Diego riabbraccia il suo padrone, il cane aveva inseguito l'ambulanza per 10 km fino all'ospedale per non lasciarlo. Neonata morta in ospedale a Nocera Inferiore, in venti a giudizioVenti tra medici, ostetriche ed infermieri, saranno processati per omicidio colposo. Giorni fa, il Gup ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, a seguito della richiesta della Procura ... ilmattino.it Nocera, ruba ecografo in ospedale: radiologo va ai domiciliariRubò un ecografo dall'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, grazie all'aiuto di un complice. Un tecnico radiologo, residente nella zona dei Picentini, finisce agli arresti domiciliari. Per un ... ilmattino.it Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di #Nocera Inferiore, dove un 48enne originario di Tramonti ha dato in escandescenze seminando paura tra personale sanitario, pazienti e familiari. https://shorturl.at/k9fQ9 - facebook.com facebook