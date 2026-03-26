Nel Teramano si è concluso con un patteggiamento il procedimento legale legato a un episodio di crudeltà verso un animale. Un cane è stato trovato impiccato a un trattore e il caso aveva suscitato reazioni di sdegno tra la popolazione. La sentenza prevede una condanna di sei mesi di reclusione.

Teramo - Si chiude con un patteggiamento il caso che aveva indignato l’opinione pubblica: sei mesi al proprietario, ma restano polemiche sulla pena ritenuta troppo lieve Si conclude con una condanna a sei mesi di reclusione la vicenda del cane ucciso a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, ritrovato impiccato alla forca di un trattore. Il procedimento si è definito con un patteggiamento, dopo mesi di indagini e un forte clamore mediatico che aveva acceso il dibattito sul tema del maltrattamento animale. Determinante per l’arrivo del caso davanti al giudice è stato il ruolo della LNDC Animal Protection, che si è opposta per due volte alle richieste di archiviazione avanzate dalla procura. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Orrore nel Teramano: cane impiccato al trattore, arriva la condanna

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