Ore d' ansia per Manuela Palma la studentessa di San Marzano scomparsa a Roma

È stata segnalata la scomparsa di Manuela Palma, studentessa di 21 anni originaria di San Marzano sul Sarno, che vive e studia a Roma. Da diverse ore non si hanno sue notizie e si è attivato il percorso di ricerca. La famiglia e le autorità sono state informate e stanno cercando di capire le circostanze della sua assenza.

Un elemento che rende ancora più preoccupante il quadro è il ritrovamento del suo telefono cellulare all’interno dell’appartamento in cui vive nella Capitale: il dispositivo risulta spento e, dunque, non tracciabile C'è preoccupazione nell'Agro nocerino sarnese per la scomparsa di Manuela Palma, 21enne originaria di San Marzano sul Sarno e studentessa universitaria a Roma, di cui non si hanno più notizie da diverse ore. Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe stata vista per l’ultima volta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:30, in zona Tiburtina. Un elemento che rende ancora più preoccupante il quadro è il ritrovamento del suo telefono cellulare all’interno dell’appartamento in cui vive nella Capitale: il dispositivo risulta spento e, dunque, non tracciabile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ore d'ansia per Manuela Palma, la studentessa di San Marzano scomparsa a Roma Articoli correlati "Aiutateci a trovarlo": ore d'ansia per la scomparsa di Jonathan KapoliSono ore di ansia quelle che si stanno vivendo poco oltre il confine col Trentino, in provincia di Verona, per la scomparsa del giovane Jonathan... Ore di ansia per la scomparsa di Francesco: si è allontanato dall'Ospedale del MareSono ore di ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D'Amora, 48 anni, allontanatosi dall'Ospedale del Mare da domenica 25 gennaio.