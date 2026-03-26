Orban blocca le forniture di gas all' Ucraina | il caso che ha scatenato l' ira ungherese

Il governo ungherese ha deciso di bloccare le forniture di gas all’Ucraina, una scelta che ha suscitato reazioni e tensioni tra le parti coinvolte. La decisione si inserisce in un contesto di dispute energetiche e politiche tra i due paesi, con ripercussioni sulla fornitura di risorse e sulle relazioni diplomatiche. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media internazionali.

Il suo nome significa “amicizia”, un’amicizia che al tempo della sua costruzione, a partire cioè dal 1959, era riservata a una parte sola della Cortina di Ferro: quella orientale. Parliamo dell’oleodotto Druzhba pensato e sviluppato in ambito Comecon – la versione socialista reale della Cee – e costruito per collegare i pozzi petroliferi del Tatarstan russo ai satelliti occidentali dell’U come l’allora Cecoslovacchia e la Germania Est, passando dall’Ucraina e dall’Ungheria. Oggi quell’infrastruttura energetica potrebbe essere ribattezzata l’ oleodotto della discordia. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, i Paesi d’Europa occidentale hanno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Orban blocca le forniture di gas all'Ucraina: il caso che ha scatenato l'ira ungherese Articoli correlati Leggi anche: Orbán ancora contro Zelensky: sospenderà progressivamente le forniture di gas all’Ucraina Orban annuncia lo stop alle forniture di gas all’UcrainaStop alle forniture di gas all'Ucraina finché non verrà ripristinato il flusso di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba. Una raccolta di contenuti su Orban blocca Temi più discussi: Orbán contro Zelensky: stop graduale al gas per l'Ucraina dopo il caso Druzhba; UE: Orban blocca il prestito all’Ucraina; Orbán: l’Ungheria blocca il gas verso Kiev e rafforza le proprie riserve energetiche; Orban chiude il gas all’Ucraina: Finché non passa il petrolio russo, niente forniture. UE: Orban blocca il prestito all’UcrainaIl premier ungherese continua a vincolare i 90 miliardi per Kiev alla ripresa delle forniture di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba ... rsi.ch Orban boccia il prestito UE a Kiev: «Saremo pronti a sostenere l’Ucraina quando avremo di nuovo il nostro petrolio»Orban blocca il prestito UE a Kiev: «Saremo pronti a sostenere l’Ucraina quando avremo di nuovo il nostro petrolio» ... mam-e.it DIEGO FUSARO: Orban blocca 90 miliardi UE a Kiev! __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook Orban blocca il prestito a Kiev. «Lo capisco». Il caso in Consiglio Ue triesteallnews.it/2026/03/orban-… x.com