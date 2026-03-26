ora la corsa in 93 comuni lombardi

In 93 Comuni della Lombardia si svolge attualmente la corsa elettorale. I risultati del referendum sulla giustizia saranno approfonditi nei prossimi giorni, mentre l’analisi dei voti fornirà indicazioni utili per la scelta dei candidati sindaco a Milano nel 2027. La situazione elettorale si fa più articolata con l’avvicinarsi delle prossime scadenze amministrative.

I risultati del Referendum sulla giustizia andranno ancora carburati nei prossimi giorni e l'analisi del voto sarà utile per fare strategia nella scelta dei candidato sindaco per Milano nel 2027. Ma intanto c'è un'altra campagna elettorale su cui i partiti si devono buttare a stretto giro, il 24 e 25 giugno si vota in 93 Comuni della Lombardia, tra cui due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, e sono 14 - cinque nella Città Metropolitana di Milano - le città oltre i 15mila abitanti, con rischio di ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Sia Lecco che Mantova sono governate da giunte di centrosinistra, Lega, Fdi, Forza Italia e Noi Moderati tenteranno la spallata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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