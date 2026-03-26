Gli stessi riuscivano a guadagnare anche 5mila euro al mese. Questo è uno dei tanti dettagli scoperti dalla polizia durante le indagini Dodici fino a ora le persone fermate, di cui otto finite in carcere e quattro ai domiciliari. Tonnellate di droga vendute online, con benefit ai clienti fedeli e punizioni ai "traditori". La polizia esegue 12 arresti Incredibile a Numana, una foca si trascina sul bagnasciuga verso il mare aperto. Che meraviglia VIDEO . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Operazione Suburra", i corrieri andavano armati dai nuovi appartenenti alla "Sacra Famiglia"(VIDEO)

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