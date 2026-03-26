OMS | la situazione sanitaria a Cuba è preoccupante

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che la situazione sanitaria a Cuba è molto critica. Secondo l’OMS, il blocco petrolifero statunitense ha contribuito ad aggravare la crisi energetica nel Paese. La combinazione di questi fattori ha portato a un peggioramento delle condizioni di salute pubblica e a problemi nell’approvvigionamento di risorse essenziali.

L’OMS ha affermato che la situazione sanitaria a Cuba è profondamente preoccupante e il blocco petrolifero statunitense aggrava la crisi energetica. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che la situazione sanitaria a Cuba è “profondamente preoccupante“, poiché il blocco petrolifero statunitense aggrava la crisi energetica dell’isola. “La salute deve essere tutelata a tutti i costi e non deve mai essere alla mercé della geopolitica, dei blocchi energetici e delle interruzioni di corrente”, ha detto Ghebreyesus. “La situazione a Cuba è profondamente preoccupante, poiché il Paese fatica a garantire l’erogazione dei servizi sanitari in un momento di immensa instabilità, con conseguenti carenze energetiche che stanno avendo un impatto negativo sulla salute“, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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