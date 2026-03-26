Omicidio nel Foggiano dopo la lite la martellata fatale | Ha insultato il mio Dio

Un omicidio è avvenuto nel Foggiano, all’interno della comunità ‘L’Arena’ a San Severo. La vicenda si è svolta in pochi minuti, dopo un litigio tra due persone. Durante la lite, sono state usate minacce con un coltello da cucina e una martellata ha causato la morte di un giovane bracciante di 21 anni, originario del Gambia, che aveva contestato un insulto rivolto al suo Dio.

Il litigio per motivi religiosi, le minacce con un coltello da cucina e la ‘martellata’ mortale. L’omicidio di Nyassi Mamina, bracciante gambiano di 21 anni, si è consumato in una manciata di minuti, all’interno della comunità ‘L’Arena’, in località Sant'Elia, a San Severo. Il fatto di sangue è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Omicidio nel Foggiano, dopo la lite la martellata fatale: "Ha insultato il mio Dio" Articoli correlati Martellata fatale alla sorella, durante litigio: condanna bis per omicidioColpì la sorella con un martello in testa, al culmine di un litigio in casa: la Corte d'Assise d'appello conferma gli 11 anni di reclusione per un... Il fratello di Jlenia Musella confessa l'omicidio. Ha lanciato il coltello dopo una liteAGI - Una lite familiare scatenata da futili motivi, probabilmente perché il cane aveva fatto pipì sul letto o un calcio dato al cane mentre Jlenia e... FOGGIA | Omicidio a Foggia: ucciso il nipote del boss Rocco Moretti Altri aggiornamenti su Omicidio nel Foggiano dopo la lite la... Temi più discussi: Agguato mafioso a Vieste: in un giorno di festa volevano sbarazzarsi del cugino dell'ex boss 'Cintaridd' - FoggiaToday; Foggia, arrestato con le armi in casa uno dei cassieri del clan: è uno degli scissionisti della Società; Morì dopo aggressione in discoteca nel Foggiano, al via l’appello bis a Bari; Pestato a morte in discoteca, la lettera dei genitori di Donato Monopoli: Con l'appello bis è come ripercorrere l'inferno. Omicidio preterintenzionale o lesioni? Due strade per gli imputati del caso MonopoliSi riapre in corte d’assise d’appello a Bari il processo per la morte di Donato Monopoli, il 26enne di Cerignola ... immediato.net Omicidio Donato Monopoli, i genitori: Un incubo di 8 anni, noi condannati all'ergastolo del doloreAl via il processo bis per la morte di Donato Monopoli, 26enne di Cerignola, in seguito a un pestaggio in discoteca a Foggia ... rainews.it Se corri a tutta velocità ubriaco al centro della città e ammazzi due donne non è un incidente ma un vero e proprio omicidio intenzionale. - facebook.com facebook Ti arrestano per un omicidio che non hai commesso. Ti costringono a quasi 5 anni in carcere. Ti obbligano a 10 anni di processi. Quando ti assolvono con formula piena, non ti risarciscono. Eppure ai tuoi figli insegni che nella giustizia bisogna credere. Nonost x.com