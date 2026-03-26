Omicidio Malaiko processo d’appello aggiornato al 22 aprile

Il processo d’appello relativo all’omicidio di Yana Malaiko è iniziato mercoledì 25 marzo a Brescia. La giovane di 23 anni, residente a Romano di Lombardia, è stata uccisa nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere. La corte ha stabilito di aggiornare l’udienza al 22 aprile.

Ha preso il via mercoledì 25 marzo, a Brescia, il processo d’appello per l’ omicidio di Yana Malaiko, la 23enne di Romano di Lombardia uccisa nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere. L’udienza si è svolta davanti alla Corte d’Assise d’Appello, dove il sostituto procuratore generale Domenico Chiaro ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla difesa di Dumitru Stratan, rappresentata dall’avvocato Gregorio Viscomi. Subito dopo è intervenuta la pubblica ministera di Mantova, Lucia Lombardo, che ha chiesto di partecipare a questa fase d’appello ribadendo la richiesta di riconoscere l’aggravante della premeditazione, illustrando gli elementi che, a suo avviso, la dimostrerebbero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Yana Malaiko, verso il processo d’Appello all’ex fidanzato. Il papà: “Riguarda tutte le vittime, venite a Brescia. Possiamo fare la differenza”Castiglione delle Stiviere (Mantova), 11 marzo 2026 – L'appello di un padre in un video per chiamare la gente a presenziare al nuovo processo... Duplice omicidio di camorra, al via il processo in AppelloImpugnata la sentenza di condanna della famiglia Moronese e di assoluzione di Corrado De Luca dalla procura generale per l'assassinio di Sebastiano... Contenuti e approfondimenti su Omicidio Malaiko Temi più discussi: Omicidio di Yana Malaiko, il processo d'appello all'ex fidanzato; Omicidio Malaiko, processo d’appello aggiornato al 22 aprile; Femminicidio Yana Malaiko, la Procura chiede l’ergastolo per Dumitru Stratan per omicidio premeditato; Yana uccisa e fatta sparire in un trolley, l’accusa insiste: delitto premeditato, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru Stratan. Omicidio Malaiko, processo d’appello aggiornato al 22 aprileIn aula a Brescia accuse e difesa su posizioni opposte: per l’accusa fu omicidio premeditato, per la difesa un fatto preterintenzionale ... bergamonews.it Omicidio di Yana Malaiko, il processo d'appello all'ex fidanzatoSono passati tre anni dall’omicidio di Yana Malaiko, a Castiglione delle Stiviere. La vicenda torna in tribunale a Brescia nel processo d’appello a carico di Dumitru Stratan, condannato a 20 anni in p ... rainews.it Femminicidio Yana Malaiko, la Procura chiede l’ergastolo per Dumitru Stratan per omicidio premeditato - facebook.com facebook