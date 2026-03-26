Omicidio di Olmo | la verità dell’autopsia

Ieri mattina è stata svolta l’autopsia sul corpo di un uomo di 29 anni, vittima di un omicidio avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 marzo. La causa della morte e le eventuali ferite sono state analizzate dai medici legali, che hanno esaminato il corpo per raccogliere elementi utili alle indagini. La polizia prosegue le verifiche sulla vicenda.

Ieri mattina è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Gjergj Pergegaj, il 29enne ucciso nella notte del 20 marzo. L’esame, svolto dall’equipe di medicina legale dell’ Università di Siena, servirà a chiarire con precisione le cause della morte e a definire la dinamica dell’aggressione. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato raggiunto da tre colpi di pistola, due al torace e uno alla gola, mentre un quarto proiettile lo avrebbe mancato. Non emergerebbero segni di colluttazione, elemento che rafforza l’ipotesi di un’azione rapida e improvvisa da parte di Edison Beluli, 35 anni, reo confesso, che resta in carcere. Il giudice Claudio Lara ha convalidato l’arresto, escludendo infatti l’aggravante della premeditazione: il delitto sarebbe stato d’impeto, diversamente da quanto ipotizzato dalla pm Emanuela Greco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di Olmo: la verità dell’autopsia Articoli correlati Leggi anche: Delitto dell'Olmo, autopsia su Pergegaj. Per il gip non c'è premeditazione Omicidio dell'Olmo, Beluli resta in carcereSi è svolta questa mattina l'udienza di convalida dell'arresto di Edison Beluli, il 35enne reo confesso di aver ucciso il 29enne Gjergj Pergegaj. Una selezione di notizie su Omicidio di Olmo la verità dell'autopsia Discussioni sull' argomento Omicidio ad Arezzo in zona Olmo, ucciso a colpi di pistola fuori da un locale: fermato un uomo dopo la fuga in auto; Vede la fidanzata che parla con l’ex e perde la testa. Giovane ucciso nella notte a colpi di pistola; Omicidio nella notte alla rotonda di Olmo, ucciso con 4 colpi di pistola; Omicidio a Olmo, pista passionale: ucciso dopo un incontro con l’ex fidanzata. Quattro colpi, una pallottola conficcata nel montante della vetrina del ristorante. ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 24.3.26 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO: -Omicidio di Olmo, domani l'autopsia sul corpo del 29enne ucciso venerdì scorso -Asilo nido di Soci, il Sindaco aggiorna sulla situazione. Le famiglie: “un anno perso” -Caro carbur - facebook.com facebook Arrestato l'autore dell'omicidio di ieri sera ad Olmo #Arezzo #Arresto #Inevidenza #olmo #omicidio #polizia arezzoinforma.it/arrestato-laut… x.com