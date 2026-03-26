Inizia il processo legato a una delle tragedie più gravi degli ultimi anni nel territorio forlivese, con un atto formale. La causa riguarda un incidente in cui sono coinvolti un’auto lasciata incustodita e un silos privo di barriere di protezione. La procedura si apre con una formalità, senza ancora approfondimenti o discussioni sulle responsabilità.

Il primo atto del processo su una delle più gravi tragedie del territorio forlivese degli ultimi anni, è una rapida formalità. Davanti al giudice monocratico del tribunale di Forlì, Andrea Priore, le parti in causa decidono la strategia attraverso la scelta dei testimoni. Al pm Laura Brunelli tocca la prima mossa, che s’estrinseca nella scelta di partire con due operatori di polizia giudiziaria (che hanno condotto le indagini) e due camionisti testimoni oculari: appuntamento in aula il 27 maggio. Seconda tappa dove si sviscererà la sostanza di quella frattura di dolore che si scava violentemente alle 14.30 del 7 aprile 2023, a San Pietro in Guardiano di Bertinoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio colposo. L’auto incustodita e il silos senza barriere

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