Stasera alle 21, il festival Crossroads si svolge nuovamente all’Auditorium Corelli di Fusignano con lo spettacolo “Nica’s dream”. L’evento è dedicato alla baronessa Pannonica, nota come amica del jazz, e presenta un spettacolo visivo con le interpretazioni di Corzani, Li Calzi e Daddi. La manifestazione fa parte di un ciclo di eventi itineranti che coinvolgono diverse location.

Alle 21 di stasera il festival itinerante Crossroads torna all’ Auditorium Corelli di Fusignano con “ Nica’s dream. I musicisti di jazz e i loro tre desideri”, che vedrà sul palco Valerio Corzani in veste di narratore, Giorgio Li Calzi per la parte musicale (tromba, tastiere, voce, electronics) e Andrea Daddi per l’elemento visual. “Nica’s Dream” va oltre la dimensione abituale di un concerto jazz. È un vero e proprio spettacolo multimediale ispirato al libro ’I musicisti di jazz e i loro tre desideri’ di Pannonica de Koenigswarter (2024, EDT; prima edizione 2006, BuchetChastel). Figlia di una delle famiglie più potenti d’Europa, Pannonica de Koenigswarter (nella foto) si è lasciata sedurre dal jazz e dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio alla baronessa Pannonica, amica del jazz. Spettacolo visual con Corzani, Li Calzi e Daddi

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