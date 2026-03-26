Oltre settanta eventi gratuiti nel Distretto sanitario del Rubicone

Dal 31 marzo nel Distretto sanitario del Rubicone partiranno più di settanta eventi gratuiti dedicati al benessere in comunità. Gli appuntamenti sono stati organizzati dall’Ausl in collaborazione con le associazioni Limo, Ace e Arrt, nell’ambito del Piano regionale della prevenzione. L’iniziativa prevede un calendario di incontri e attività rivolti ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere stili di vita salutari.

Oltre 70 eventi gratuiti per il ’BenEssere in Comunità’ che dal 31 marzo inizieranno nel Distretto sanitario del Rubicone, co-progettate dall’Ausl e dalle associazioni Limo, Ace e Arrt, nell’ambito del Piano regionale della prevenzione. Gli eventi sono rivolti a diverse fasce di popolazione: incontri informativi, laboratori esperienziali, attività motorie, eventi di sensibilizzazione e interventi di prevenzione. Spiegano Federica Tamarri, dirigente medico e Veronica Bertozzi, infermiera Dipartimento Sanità pubblica Forli-Cesena: "La prevenzione e la promozione della salute rappresentano una priorità per migliorare la qualità della vita delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre settanta eventi gratuiti nel Distretto sanitario del Rubicone Articoli correlati A Savignano un incontro pubblico sui servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare“Con l'aumento dell'aspettativa di vita, crescono esponenzialmente le malattie croniche (diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, demenze)... Distretto socio-sanitario: oltre 39 mila euro per sostenere la mobilità casa-lavoro per persone disabiliL’iniziativa è rivolta ai lavoratori con disabilità residenti nei 14 comuni distrettuali di Riccione che incontrano particolari difficoltà nel... Una selezione di notizie su Oltre settanta Discussioni sull' argomento Oltre settanta eventi gratuiti nel Distretto sanitario del Rubicone; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 21 e domenica 22 marzo: dal ritorno dell'Hippie Market al Festival dell'Amatriciana e Carbonara; Nel Distretto sanitario del Rubicone nuove iniziative gratuite di promozione della salute; Pavia Innovation Week: quattro giorni per esplorare il futuro. Lugnano in Teverina, in Provincia di Terni: Oltre settanta Pini fatti abbattere dal Sindaco Dimiziani. - facebook.com facebook