Okan Buruk | interessano Lazio e Tottenham per la stagione 2026-27

Il tecnico turco Okan Buruk sarebbe nel mirino di due club europei per la stagione 2026-27, secondo fonti vicine al settore. Le società interessate sono una squadra italiana e una inglese, entrambe attualmente impegnate nelle rispettive leghe nazionali. Non sono stati comunicati dettagli sui termini o sulle tempistiche delle eventuali trattative.

"> Okan Buruk: Il futuro brillante del tecnico turco. Lo scenario calcistico europeo è in fermento, con occhi puntati su Okan Buruk, l’attuale allenatore del Galatasaray A.S. Dopo una serie di prestazioni notevoli, la sua carriera sembra essere sulla buona strada verso nuovi orizzonti, e club come Lazio e Tottenham Hotspur stanno già considerando Buruk come possibile candidato per il prossimo campionato. Durante la partita di UEFA Champions League del 28 gennaio 2026, Buruk ha dimostrato non solo abilità tattiche, ma anche una presenza rassicurante a bordo campo. Il match, svoltosi al City of Manchester Stadium, ha messo in evidenza la preparazione e la determinazione del Galatasaray, che continua a collezionare successi sotto la sua guida. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Okan Buruk: interessano Lazio e Tottenham per la stagione 2026-27. Articoli correlati Juventus, Okan Buruk (Galatasaray) “Dobbiamo stare attenti”Le parole in conferenza stampa, Okan Buruk, l’allenatore del Galasaray, alla vigilia del match di ritorno contro la Juventus. Leggi anche: Calciomercato, Inter senti Okan Buruk: “Hakan Calhanoglu tifa Galatasaray”