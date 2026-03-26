Oggi 26 marzo San Pietro di Sebaste | nato in una famiglia di giganti della fede

Oggi si ricorda San Pietro di Sebaste, nato in una famiglia nota per la forte tradizione religiosa. Fu un sostenitore della dottrina cattolica e si oppose alle eresie che circolavano nel suo periodo storico. La sua vita è legata a una famiglia di rilievo nel mondo della fede, dove la santità era una presenza costante.

San Pietro di Sebaste fu uno strenuo difensore della fede cattolica dalle eresie del suo tempo. Faceva parte di una famiglia in cui la Santità era di casa. Nacque, infatti, nel 340 a Cesarea di Cappadocia, in Turchia, in una famiglia che diede alla Chiesa diversi Santi. Figlio di Basilio il vecchio e di Emmelia, era nipote di santa Macrina l’Anziana, e come fratelli aveva santa Macrina la Giovane, san Basilio Magno e san Gregorio di Nissa. Il padre di Pietro e dei suoi fratelli morì quando lui era ancora un bambino piccolo. Crebbe con le cure e le attenzioni della sorella santa Macrina che era abbastanza più grande di lui e se ne occupava come una seconda mamma. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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