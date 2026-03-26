C’è una parola, nella storia italiana, che pesa più di un discorso. È breve, secca, definitiva: “Obbedisco”. La consegnò alla memoria nazionale Giuseppe Garibaldi nel 1866, nel pieno di una campagna militare che lo vedeva avanzare vittorioso. Eppure, di fronte all’ordine del governo, non esitò: si fermò. Senza aggiungere altro. Oggi quella stessa parola riaffiora nel linguaggio politico, evocata — talvolta con ironia, talvolta con intenzione — nel dibattito che ha coinvolto Daniela Santanchè. Ma tra le due situazioni corre una distanza che non è soltanto temporale. È una distanza di contesto, di responsabilità, di peso storico. Garibaldi obbediva a uno Stato che stava nascendo, in un momento in cui l’unità nazionale era ancora una costruzione fragile e incompiuta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Obbedisco”, ma solo per la telecamera: il salto da Garibaldi a Santanchè

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