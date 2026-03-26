NXT 24.032026 Sei stata solo un errore Sol
Nel prossimo evento di wrestling, previsto per il 24 marzo 2026, si aspetta un appuntamento di grande rilevanza per le storyline e le sfide in programma. La promozione sta preparando diverse sfide e incontri che coinvolgono diversi atleti, mentre i fan attendono con entusiasmo l’evento, considerato fondamentale per il proseguo delle competizioni. La data si avvicina e l’interesse cresce tra gli appassionati.
Ciao Bro di Zona Wrestling, Stand&Deliver si avvicina sempre di più e mai come quest’anno serve che sia un PLE all’altezza. Hoka Hey!!! Backstage: Shiloh Hill si propone a Mr. Stone di incominciare il Gauntlet Match, quando viene interrotto da Tatum Paxley in cerca di Blake Monroe. Allora Hill si offre nuovamente per aiutarla a completare la sua vendetta. Invece Mr. Stone a causa di un’emergenza snobba Josh Briggs(esattamente come Shawn Michaels). Fatal Influence vs Wren Sinclair & Kendal Grey (2,5 5) Kendal è straordinaria sul quadrato, però come prescelta per battere Jacy avrei preferito Sol o anche Zaria. Idealmente Tatum non avrebbe mai perso il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Articoli correlati
NXT 10.03.2026 Sei uno di noi CharlieCiao Bro di Zona Wrestling, dopo una tiepida ma piacevole partenza con Vengeance Day iniziamo la scalata verso Stand&Deliver, evento che per la prima...
NXT 03.03.2026 Ricky Saints è al livello SanremoCiao Bro di Zona Wrestling, Vengeance Day è alle porte e abbiamo un nuovo campione nordamericano ad aprire la puntata.