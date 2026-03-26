L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un binario dismesso situato in un’area urbana inattiva. La delibera di giunta è stata adottata il 24 marzo e prevede la realizzazione di un nuovo tronco stradale nell’area interessata. L’intervento mira a recuperare uno spazio attualmente inutilizzato e a valorizzarlo all’interno del contesto urbano.

Il progetto rappresenta un importante passo avanti nel percorso di rigenerazione urbana della città, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio riqualificato, funzionale e fruibile, capace di coniugare sostenibilità, mobilità dolce e qualità urbana. L’intervento prevede la trasformazione dell’area del binario dismesso in un nuovo spazio pubblico, attraverso opere di riqualificazione che miglioreranno l’accessibilità, la sicurezza e la vivibilità dell’intera zona, contribuendo al contempo alla creazione di un collegamento urbano più efficiente e integrato. “Con l’approvazione del progetto esecutivo - dichiara il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio - diamo concretezza a un intervento atteso, che punta a recuperare un’area oggi inutilizzata trasformandola in uno spazio utile e vivibile per la città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Nuovo tronco stradale, via al progetto nell'area del binario dismesso

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