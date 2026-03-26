Nuovo stadio Cagliari in arrivo un vertice decisivo in città tra UEFA Comune e club | cosa può succedere

In città si prepara un incontro tra rappresentanti UEFA, amministrazione locale e il club di calcio per discutere del progetto del nuovo stadio. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni e riguarda le questioni legate alla realizzazione dell’impianto sportivo. Le parti coinvolte si confronteranno sui dettagli e sui passaggi necessari per procedere con i lavori.

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