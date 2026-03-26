Nuovo sgarbo a Roma l' Agenzia della Dogane regalata alla Francia

Bruxelles ha deciso di assegnare all'Agenzia delle Dogane una nuova sede a Lille, in Francia, suscitando reazioni di delusione e contestazioni in Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la modifica della localizzazione dell'agenzia, che ora sarà operativa in territorio francese. La scelta ha generato critiche da parte di rappresentanti italiani che denunciano un mancato coinvolgimento nel processo decisionale.

Bruxelles colpisce ancora e l'Italia resta con l'amaro in bocca. La scelta di Lille come sede della nuova Autorità europea per le dogane (Eca) arriva al termine di una giornata al cardiopalma che ha visto Roma giocarsi la partita fino all'ultimo voto, in un testa a testa inaspettato con la città francese. Una corsa combattuta, che dimostra come la candidatura italiana fosse solida e sostenuta da un lavoro diplomatico serio e da un impegno concreto del governo nelle politiche europee. Per tutta la mattinata a Palazzo Chigi e nei ministeri si è respirato un cauto ottimismo: "Roma è in finalissima", spiegava il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo sgarbo a Roma, l'Agenzia della Dogane regalata alla Francia Articoli correlati Agenzia Dogane Ue, il governo punta deciso sulla sede a RomaGiorgetti: "Pronti ad accogliere un'Authority fondamentale per la sicurezza europea". Ue, Giorgia Meloni: "Impegnati per l'Agenzia delle Dogane a Roma, speriamo in un sostegno unitario"È necessario "rafforzare il principio di reciprocità, come meritoriamente fa il nuovo Regolamento, che vieterà l'ingresso nel mercato europeo di... Tutto quello che riguarda Agenzia della Dogane Roma non ce l'ha fatta. A Lille la sede della nuova Euca, l'agenzia delle dogane UeLa nuova agenzia dovrebbe impiegare circa 250 funzionari europei incaricati della supervisione delle importazioni di qualsiasi prodotto in Ue ... huffingtonpost.it Lille beffa Roma e si aggiudica l’Agenzia delle Dogane Ue. L’ennesima istituzione che trova sede in FranciaLa città francese ottiene 36 voti, la capitale italiana 18. Tra gli altri enti europei in Francia ci sono l’Esma, l’Eba, il Parlamento europeo, il Tub e l’Ocse ... milanofinanza.it