Nuovo amore per Shaila Gatta? Lo scoop in diretta lei svela | Mi sento un po’ in imbarazzo

Durante una puntata del programma condotto da Caterina Balivo, Shaila Gatta è stata intervistata per promuovere il suo libro ‘Fuori onda’, uscito di recente. Nel corso dell’intervista, la ballerina è stata sorpresa in diretta da alcune immagini che la mostrano con un nuovo compagno, suscitando una reazione di imbarazzo. La Gatta ha commentato la situazione parlando del suo stato sentimentale e della presenza del suo attuale partner.

Shaila Gatta pizzicata con il nuovo ‘fidanzato’, la reazione della ballerina in diretta. Shaila Gatta ieri è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona per parlare del suo libro ‘Fuori onda’, uscito da pochi giorni, e di certo non si aspettava che si sarebbe resa protagonista di uno scoop. La conduttrice ha mostrato una paparazzata del settimanale Oggi che ha subito spiazzato l’ex velina di Striscia la notizia, il motivo? Perché le foto ritraggono proprio lei insieme ad Alvise Rigo, l’ex fidanzato di Elisabetta Canalis. Negli scatti si vede anche un bacio, lei era a bocca aperta di fronte alla notizia. Shaila Gatta pizzicata con Alvise Rigo (Screen Raiplay) In studio ha così commentato il gossip: “Credimi che mi sento un po’ in imbarazzo adesso, sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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