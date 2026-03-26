A Villa Verucchio si registrano nuove aperture commerciali: un negozio dedicato alla fotografia, una pizzeria e alcuni locali che sono stati rinnovati. Inoltre, il Kiosko riaprirà il 31 maggio. Questi interventi segnano un aggiornamento del panorama commerciale locale in questa stagione.

Un negozio di fotografia. Un’altra pizzeria. E locali che si rinnovano. È la primavera del commercio a Villa Verucchio. Tra le novità più chiacchierate, l’arrivo di una pizzeria al taglio negli spazi che furono del bar Dettaglio 3.0. E prende forma anche un nuovo negozio di fotografia (di fianco all’Aroma) a guidarlo sarà una giovane professionista già attiva sul territorio. Ci sono novità in vista anche per la farmacia, anche se per ora sono solo voci. Si parla infatti di un possibile trasferimento temporaneo della farmacia Sant’Antonio vicino al bar Gabrè, per consentire così un intervento di rinnovamento della sede attuale in piazza del Vecchio Ghetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi negozi a Villa Verucchio. E il Kiosko riaprirà il 31 maggio

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