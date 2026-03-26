Nuove ciclabili in arrivo | le strade coinvolte

È stato emanato un'ordinanza comunale riguardante la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile tra Albaro e la Foce, inserito nel terzo lotto del progetto Centro-Levante, finanziato con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La strada coinvolta si trova nella zona centrale e si inserisce nel piano di sviluppo delle infrastrutture per le biciclette approvato di recente.

Nuovo itinerario ciclabile in arrivo tra Albaro e la Foce. Lo si apprende da un'ordinanza comunale che fa riferimento al terzo lotto Centro-Levante nell'ambito del piano finanziato dal Pnrr. Le strade coinvolte sono: via Albaro, via Bocchella, via Byron, viale Francesco Causa, via Filippo Corridoni, via Dodecaneso, via Flora, Corso Gastaldi, via Monte Zovetto, via Montallegro, via Pisa, Via Pozzo, via Federico Ricci e via Trebisonda. Di seguito tutte le novità previste. Percorso ciclabile in entrambe le direzioni, segnaletica orizzontale con pittogrammi. Previsti attraversamenti ciclabili in prossimità in: via San Nazaro, a levante di viale Francesco Causa, a ponente di Piazza Leopardi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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