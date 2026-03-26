Questa mattina nel presidio ospedaliero Morelli è stata presentata la nuova dotazione tecnologica della radiologia del Gom. Tutti gli acquisti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati completati, con 39 apparecchiature acquistate su 39. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti dell’ente e del reparto diagnostico, che hanno illustrato le nuove apparecchiature.

La presentazione si è svolta nella mattinata. L’evento è stato arricchito dalla donazione del dipinto "San Giorgio" dell maestro Natino Chirico Si è svolta questa mattina, presso il presidio ospedaliero Morelli, la presentazione delle più recenti apparecchiature acquisite dal Gom per il potenziamento della diagnostica per immagini. Si tratta, in particolare, del nuovo sistema radiologico telecomandato, parte integrante del percorso di rinnovamento tecnologico finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e della Tac 640 slice. Entrambe le attrezzature sono installate presso la Uosd radiologia del Morelli. A presentare questa ulteriore tappa del processo di innovazione del Gom è stata la commissaria straordinaria, dott. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Nuova dotazione tecnologica della radiologia, il Gom completa tutti gli acquisti con il Pnrr: 39 su 39

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