Nuova avventura per Marinelli

Domani sarà pubblicato il nuovo album del soprano lirico Maria Cecilia, nota per la sua formazione di alto livello. L'artista ha già riscosso attenzione nel mondo della musica classica e ora presenta un lavoro che segue le sue precedenti esibizioni e registrazioni. L'album include brani scelti e registrati in modo professionale, con una produzione curata nei dettagli.

Esce domani il nuovo album del soprano lirico dalla formazione d’eccellenza, Maria Cecilia Marinelli (nata a Sant’Elpidio a Mare, da tempo residente fuori regione per inseguire il suo sogno e la passione del canto) dal titolo ‘I hate musicals . but I like to sing them’, per l’etichetta Hi-Res Digital, distribuito in tutto il mondo (stampato da Sony e Takt). "E’ un omaggio al repertorio del musical americano, riarrangiato in una vesta raffinata per voce e quartetto d’archi e – afferma la Marinelli – proprio per la sua particolarità, l’opera ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cremona e dell’Associazione Filodrammatica Cremonese". Si tratta di un progetto discografico che è il primo capitolo di una collana dedicata a differenti generi musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova avventura per Marinelli Articoli correlati Leggi anche: Balotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai Panchina a Pioli, nuova avventura in arrivo per l’ex FiorentinaSpunta una nuova ipotesi per il futuro di Stefano Pioli con l’ex allenatore della Fiorentina che potrebbe ripartire a breve da una panchina... In vetta al Cimon del Froppa 2.932 m