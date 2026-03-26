nuova allerta arancione per vento e mareggiate

Un'area dell'Emilia-Romagna è stata interessata da un'allerta arancione a causa di condizioni meteorologiche avverse. Sono state segnalate raffiche di vento di burrasca, neve sui rilievi e mareggiate lungo la costa. La protezione civile ha diffuso la comunicazione di rischio per le zone coinvolte, invitando alla massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Avviso valido fino al 28 marzo: raffiche fino a 88 kmh sulla costa, neve sui rilievi e criticità per fiumi e frane nel settore orientale Il ritorno improvviso dell’inverno sull’Emilia-Romagna si fa sentire con tutta la sua forza: vento di burrasca, neve sui rilievi e mareggiate lungo la costa. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo valida fino al 28 marzo, con livello arancione per vento e stato del mare nelle province della Romagna e lungo il litorale. Una fase di maltempo intensa che riporta scenari tipicamente invernali nel pieno della primavera. È stata emanata una nuova allerta meteo per l’Emilia-Romagna, valida dalle 12 del 26 marzo fino alla mezzanotte del 28 marzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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