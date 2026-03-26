Novara conferenza su autismo e inclusione

A Novara si svolge una serie di conferenze dedicate alla salute mentale, organizzate dall’Associazione sofferenza psichica. Tra gli incontri in programma, si discute di autismo e inclusione, con approfondimenti su tematiche legate alla condizione e alle strategie di integrazione. Gli appuntamenti continuano nel quadro di un ciclo di incontri promossi dall’associazione, rivolti a professionisti e cittadini interessati.

Proseguono gli appuntamenti promossi da Asp (Associazione sofferenza psichica) nell’ambito del ciclo di conferenze dedicate alla salute mentale. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, puntano a promuovere la conoscenza scientifica, favorire la consapevolezza sui temi della sofferenza psichica e contrastare lo stigma che ancora oggi circonda il disagio mentale. Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 27 marzo alle ore 18 nella sala consiliare della Prefettura di Novara (Piazza Giacomo Matteotti, 1). La conferenza, dal titolo “Autismo: ascoltare, comprendere, includere”, sarà condotta dal dottor Franco Mittino, psichiatra, e si propone di approfondire la conoscenza dello spettro autistico per favorire comunità più consapevoli e inclusive. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, conferenza su autismo e inclusione Articoli correlati Leggi anche: Eleonora Daniele: "Arte cambia lo sguardo su autismo e inclusione" Autismo e inclusione, a Fiumicino laboratori di ceramica per bambini e ragazziLoredana Vagni, presidente dell’associazione Il Cuore di Cristiano: “Da sempre crediamo nel valore delle attività laboratoriali come strumento di...