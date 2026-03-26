novara al cantelli un nuovo concerto del sabato

Pianoforte a due e quattro mani per questo nuovo appuntamento dei Concerti del Sabato al Conservatorio Cantelli di Novara. Si parte alle 17. Apre la tastiera di Michelle Cerri, con i Preludi autunnali di Gianfrancesco Malipiero, i Notturni n. 1 e 3 dall’op. 15 di Chopin e le Bagatelle n. 1, 4, 6 di Bruno Bettinelli. La tastiera di Valeria Aiazzi si incontra con Claude Debussy, Suite Bergamasque. Aiazzi, a quattro mani con Federica Zanardo, affrontano infine Ma mère l’Oye di Maurice Ravel. Il tutto introdotto dalle 16.30 dal professor Alessandro Zignani. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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