Notiziario Calcio | I calciatori col più alto valore di mercato del girone H
Secondo i dati di Transfermarkt, nel girone H del calcio sono stati individuati i calciatori con il valore di mercato più elevato. L’elenco si basa sulle valutazioni ufficiali fornite dal portale specializzato, che analizza vari fattori come età, rendimento e contratto in corso. I nomi di questi giocatori rappresentano i profili più costosi della categoria, secondo le stime aggiornate al momento.
secondo Transfermarkt Girone H Ndiaga Sall (Nardò) – 800 mila € Marcello Falzerano (Fasano) – 250 mila € Giancarlo Malcore (Barletta) – 250 mila € Manuele Penza (Fasano) – 175 mila € Paolo Virgilio (Martina) – 175 mila € Farès Ben Rahem. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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