Al question time di ieri alla Camera, le opposizioni avevano preparato domande sulla situazione del ministro della giustizia. Tuttavia, Carlo Nordio non ha risposto alle richieste e si è limitato a mantenere il silenzio. La premier ha confermato la fiducia nel suo ministro, mentre le opposizioni continuano a chiedere chiarimenti sui fatti recenti riguardanti alcune nomine e procedimenti giudiziari.

Nordio non molla e rilancia: ho la fiducia del governo e della premier. Non risponde su Delmastro e difende ancora Bartolozzi Le opposizioni lo aspettavano al varco al question time di ieri alla Camera. Ma Carlo Nordio, che ha dato il suo nome alla riforma della Giustizia bocciata da 15 milioni di no e che è il vero grande sconfitto assieme alla premier Giorgia Meloni del referendum, non ha nessuna intenzione di fare passi indietro. “Non è previsto in nessun ordinamento che il ministro si dimetta a seguito dell’esito negativo del referendum, tanto più che la fiducia è già stata confermata dal governo e dalla presidente del consiglio”, ha detto Nordio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nordio rimane con la fiducia di Meloni e fa scena muta su Delmastro

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