Nordio in aula solo e rammaricato | da Bartolozzidignità e onore

Ieri il ministro è stato ascoltato in aula senza la presenza di altri. Durante l'intervento, un parlamentare ha rivolto al ministro parole di rispetto, sottolineando che si trattava di un segno di dignità e onore. Il pubblico presente ha assistito al confronto, che si è concluso con un commento di rammarico da parte del ministro, senza ulteriori interventi o confronti pubblici.

Il dibattito Le opposizioni chiedono le dimissioni anche del ministro. Magi (+Europa): «Non pensi che il parlamento è un plotone d’esecuzione» Il dibattito Le opposizioni chiedono le dimissioni anche del ministro. Magi (+Europa): «Non pensi che il parlamento è un plotone d’esecuzione» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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