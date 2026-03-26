In Belfast si discute delle opportunità per il Nord Irlanda di migliorare la propria posizione nel calcio internazionale. La situazione crea crescente attenzione anche in Italia, dove si segue con interesse il percorso verso i Mondiali del 2026. Le analisi si concentrano sulle possibilità di qualificazione e sugli aspetti organizzativi legati alla partecipazione alla competizione. La questione coinvolge diverse federazioni e realtà sportive europee.

"> BELFAST, IRLANDA DEL NORTE – 17 NOVEMBRE: Michael O’Neill, allenatore della Nazionale dell’Irlanda del Nord, osserva durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 tra Irlanda del Nord e Lussemburgo allo Windsor Park, il 17 novembre 2025 a Belfast. (Foto di Charles McQuillanGetty Images) Le Ambizioni dell’Irlanda del Nord nella Qualificazione al Mondiale. Il c.t. dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill, ha espresso fiducia in vista del play-off per la qualificazione alla Coppa del Mondo. “Abbiamo tutto da guadagnare in questa partita. Più a lungo rimane lo 0-0, maggiore sarà la pressione sugli avversari”, ha affermato O’Neill. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Nord Irlanda può solo guadagnare, la pressione sale su Italia per i Mondiali 2026

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