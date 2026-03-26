Non vogliamo un leader il lapsus clamoroso di Gruber | cosa le scappa

Durante la prima puntata di “Otto e Mezzo”, la conduttrice ha pronunciato accidentalmente la frase “Non vogliamo un leader”, suscitando immediatamente discussioni tra gli ospiti e sui social. La frase è stata pronunciata in apertura, all'inizio della trasmissione, e ha attirato l’attenzione degli spettatori, diventando subito oggetto di analisi e commenti.

“Lo abbiamo capito che non vogliamo un leader”. Bastano pochi secondi, in apertura di puntata, perché “Otto e Mezzo” si trovi già dentro il cuore del dibattito politico della serata. La frase arriva dalla conduttrice Lilli Gruber, che si corregge subito in un più neutro “non vogliono un leader”. Ma il lapsus iniziale, si sa, in televisione è come una porta lasciata socchiusa: tutti fingono di non vederla, ma nessuno la chiude davvero. E infatti il tema è proprio quello: leadership nel centrosinistra dopo la stagione referendaria e nel pieno della costruzione del campo largo. Tradotto: chi guida, chi decide e soprattutto chi ha l'ultima parola quando le anime della coalizione non coincidono. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Non vogliamo un leader", il lapsus clamoroso di Gruber: cosa le scappa Articoli correlati “Sorpasso clamoroso”. Sondaggio tra i leader politici, cosa si muove alle spalle di Giorgia MeloniIn un contesto internazionale attraversato da tensioni geopolitiche, instabilità economiche e nuovi equilibri tra le grandi potenze, la politica... Clamoroso al Tour Down Under: un canguro invade la strada e butta giù il leader della corsaUn canguro invade la strada e provoca una caduta nel corso dell’ultima tappa del Tour Down Under, in Australia, la prima corsa World Tour della...