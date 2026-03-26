Non solo greggio nello Stretto la storia tesa è l’elio

Recentemente, nello Stretto si sono verificati diversi episodi di tensione legati allo sfruttamento di risorse naturali. Oltre al greggio, l’elio sta attirando l’attenzione come materia di interesse strategico. La regione, già protagonista di attacchi contro infrastrutture industriali in un’area chiave per il settore energetico, si trova ora al centro di una disputa su risorse rare e fondamentali per molte applicazioni tecnologiche.

La guerra grande Dagli impianti bombardati in Qatar veniva un terzo del gas raro del mondo. In crisi ogni attività che usa magneti superconduttori, dalle risonanze magnetiche al Cern La guerra grande Dagli impianti bombardati in Qatar veniva un terzo del gas raro del mondo. In crisi ogni attività che usa magneti superconduttori, dalle risonanze magnetiche al Cern Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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