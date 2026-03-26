Un uomo di 61 anni è stato accusato di aver commesso abusi nei confronti della propria figlia, all’epoca dei fatti, avvenuti prima e vicino a gennaio 2018. La bambina aveva meno di dieci anni al momento. L’uomo ha dichiarato di non essersi mai appartato con la figlia. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale.

Un padre che oggi ha 61 anni è accusato di aver commesso abusi nei confronti della sua bambina. All’epoca dei fatti contestati, collocati in data antecedente e prossima al gennaio 2018, la piccola aveva meno di 10 anni. Per l’uomo è stata formulata l’accusa di violenza sessuale aggravata: secondo quanto gli si imputa l’avrebbe costretta a subire e a compiere "plurimi toccamenti e palpeggiamenti reciproci alle parti intime". Il fascicolo, seguito dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, è approdato al processo con rito ordinario davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Michela Caputo. L’imputato è difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi, mentre la figlia, ora maggiorenne, è costituita parte civile attraverso l’avvocato Nicola Termanini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non mi sono mai appartato con mia figlia"

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