Il 25 marzo si è tenuto al Teatro Romano di Benevento l’evento “Noi con Dante”, dedicato al poeta toscano in occasione del Dantedì, giornata nazionale. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e coinvolgente, con performance e letture di testi danteschi. L’appuntamento si è concluso nel pomeriggio, attirando un pubblico interessato a celebrare la figura e le opere di Dante Alighieri.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione e intensa emozione per “Noi con Dante” al Teatro Romano di Benevento Si è svolto con grande successo, nel pomeriggio del 25 marzo, l’evento “Noi con Dante”, organizzato in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La suggestiva cornice del Teatro Romano di Benevento ha accolto un pubblico numeroso e partecipe, che ha seguito con attenzione e coinvolgimento la maratona di letture dedicata alla Divina Commedia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Benevento, ha saputo offrire un’esperienza culturale ed emotiva di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Noi con Dante”, performance e letture di testi danteschi

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