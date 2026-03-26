Niente più influencer a Dubai | dove si sono riversate le star con la guerra in Medio Oriente

A causa del conflitto in Medio Oriente, molti influencer hanno lasciato Dubai, dove si erano concentrati nelle ultime settimane. Le star e i creator di contenuti hanno scelto di spostarsi altrove, lasciando alcuni dei luoghi più frequentati della città. La situazione ha influito sulla presenza di figure pubbliche e sulla loro attività nei social media. Attualmente, si registrano spostamenti e assenze di influencer nella zona.