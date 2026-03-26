New York Colombo e il valore di un gesto che dice da che parte sta l’Italia

Da secoloditalia.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita a New York, Alessandro Giuli ha compiuto un gesto che non era programmato come parte di un protocollo ufficiale. La sua azione è avvenuta senza influenze esterne e si è inserita in un contesto di incontri già ricco di contenuti e appuntamenti istituzionali.

A New York, Alessandro Giuli non ha compiuto un gesto ornamentale. Non ha aggiunto una tappa di protocollo a una visita istituzionale già densa di contenuti. Ha fatto qualcosa di più netto: ha scelto di fermarsi davanti al monumento di Cristoforo Colombo a Columbus Circle e di deporvi una corona di fiori, affidando a quel gesto un messaggio politico e culturale insieme. In un tempo in cui troppi simboli vengono processati sommariamente, quando non direttamente abbattuti dal tribunale permanente dell’ideologia, il Ministro della Cultura italiano ha ricordato a New York una verità elementare e oggi tutt’altro che scontata: la memoria di Colombo non è un ingombro da rimuovere, ma una parte viva della storia occidentale e dell’identità italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

new york colombo e il valore di un gesto che dice da che parte sta l8217italia
© Secoloditalia.it - New York, Colombo e il valore di un gesto che dice da che parte sta l’Italia

Articoli correlati

Attenzione allo scontrino del bancomat: la truffa che parte da un gesto che fanno tuttiSempre più segnalazioni: i truffatori recuperano gli scontrini dei prelievi per raccogliere informazioni e tentare frodi telefoniche o digitali.

Leggi anche: Olimpiadi, perché per il New York Times l’Italia è prima nel medagliere. Cosa dice il regolamento e che peso hanno gli ori

Contenuti e approfondimenti su New York

Temi più discussi: Giuli a New York rende omaggio a Cristoforo Colombo: il ministro in posa davanti alla statua; Giuli a New York: Colombo pezzo di identita' comune tra Usa e Italia; Il Ministro Giuli a New York depone corona al monumento di Cristoforo Colombo; Il ministro Giuli a New York si mette in posa davanti alla statua di Colombo: Frammento di identità, la cancel culture non riuscirà a dissolverlo.

VIDEO| Giuli a New York rende omaggio alla statua di Cristoforo Colombo e depone una corona di fioriIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, negli Stati Uniti, ha reso omaggio al monumento dedicato a Cristoforo Colombo a Columbus Circle. dire.it

new york new york colombo eGiuli a New York: Colombo pezzo di identita' comune tra Usa e ItaliaUn grande italiano, un grande europeo e un grande americano. Sono le parole del ministro della Cultura Alessandro Giuli su Cristoforo Colombo, di ... sport.tiscali.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.