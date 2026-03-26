New York Colombo e il valore di un gesto che dice da che parte sta l’Italia

Durante una visita a New York, Alessandro Giuli ha compiuto un gesto che non era programmato come parte di un protocollo ufficiale. La sua azione è avvenuta senza influenze esterne e si è inserita in un contesto di incontri già ricco di contenuti e appuntamenti istituzionali.

A New York, Alessandro Giuli non ha compiuto un gesto ornamentale. Non ha aggiunto una tappa di protocollo a una visita istituzionale già densa di contenuti. Ha fatto qualcosa di più netto: ha scelto di fermarsi davanti al monumento di Cristoforo Colombo a Columbus Circle e di deporvi una corona di fiori, affidando a quel gesto un messaggio politico e culturale insieme. In un tempo in cui troppi simboli vengono processati sommariamente, quando non direttamente abbattuti dal tribunale permanente dell’ideologia, il Ministro della Cultura italiano ha ricordato a New York una verità elementare e oggi tutt’altro che scontata: la memoria di Colombo non è un ingombro da rimuovere, ma una parte viva della storia occidentale e dell’identità italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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