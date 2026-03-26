Nevicata forte ad Alfonsine

Una forte nevicata ha interessato la zona di Alfonsine, con le strade che si sono presentate a tratti coperte di neve e alcune riprese che mostrano raffiche di vento. La scena è stata documentata da un video pubblicato sui social da una testimone locale. La nevicata ha causato disagi alla circolazione e ha interessato diverse aree della regione.