Una forte nevicata ha interessato la vallata del Casentino, con precipitazioni intense e persistenti fin dalla notte. Questa situazione ha causato disagi lungo le strade della zona, portando le autorità a sconsigliare l’accesso a alcune aree, tra cui Serravalle, per motivi di sicurezza. La neve ha interessato ampie porzioni del territorio, rendendo difficile la circolazione e creando condizioni pericolose.

L'intensa nevicata di oggi ha messo a dura prova la vallata del Casentino. Da questa mattina le precipitazioni sono state intense e continue e fin dalla notte si sono verificati dei disagi. Alle 3,50 del mattino risale il primo intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una giovane automobilista in difficoltà lungo la Consuma. Nell'arco della mattinata un pullman di pellegrini si è bloccato a quattro chilometri da La Verna. La comitiva composta da anziani, alcuni dei quali con disabilità, è stata soccorsa dai carabinieri. Sempre questa sera alle 20 la strada per Camaldoli risultava chiusa per piante cadute sulla carreggiata, mentre per percorrere i Mandrioli è necessario avere le catene a bordo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Nevicata eccezionale in Casentino, Vagnoli: "Non cercate di venire a Serravalle, è pericoloso"

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