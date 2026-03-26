Neve a primavera | rischio valanghe Allerta gialla su Apuane e Appennino

Nelle ultime ore, le alte quote delle montagne toscane hanno registrato un accumulo di neve, portando le autorità a emettere un’allerta gialla per il rischio valanghe su Apuane e Appennino. La presenza di neve fresca in questa stagione è insolita e ha portato a misure di prudenza per chi si trova nelle zone montane. Le condizioni meteo continuano a essere monitorate attentamente.

FIRENZE – Massima prudenza sulle vette della Toscana, dove il manto nevoso delle ultime ore ha fatto scattare lo stato di attenzione. La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio valanghe, valida per le prossime ore, che interessa in particolare i massicci delle Apuane e l’Appennino toscano. Il provvedimento, adottato sulla base dei rilievi tecnici forniti dal Servizio Meteomont dei carabinieri forestali, delinea uno scenario di instabilità localizzata. Sebbene le stime attuali parlino di una bassa probabilità di valanghe di grandi dimensioni, gli esperti non escludono il verificarsi di singoli distacchi di portata ridotta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Neve a primavera: rischio valanghe. Allerta gialla su Apuane e Appennino Articoli correlati Allerta gialla in Emilia-Romagna: fiumi "osservati speciali" e neve in AppenninoUn nuovo peggioramento del tempo interessa l’Emilia-Romagna nel fine settimana, con piogge diffuse, temporali, neve in Appennino e un'allerta meteo... Leggi anche: Allerta in montagna: neve instabile e rischio valanghe sopra i 2.000 metri Contenuti utili per approfondire Neve a primavera rischio valanghe... Temi più discussi: Primo fine settimana di primavera instabile su tutta l'Italia. Dove è prevista la pioggia; Allerta neve a primavera, ecco dove: l’inverno entra a gamba tesa, rischio vento; Irruzione fredda dall'Artico porta la burrasca di primavera, l'esperto: Rischio temporali con grandine e neve a quote molto basse; Colpo di coda invernale: in arrivo la neve di primavera. Allerta neve a primavera, ecco dove: l’inverno entra a gamba tesa, rischio ventoFiocchi bianchi possibili sulle alture appenniniche: c’è l’avviso della Protezione Civile in Toscana. Possibili anche mareggiate sulla costa e forti folate su tutta la regione. Questo per una perturba ... lanazione.it Neve e maltempo in Toscana, fiocchi bianchi (ma anche pioggia e grandine) a primavera. Scatta l’allertaIrruzione fredda come da previsioni. Nevica sull’appennino tosco-emiliano, in Garfagnana e sui monti del Casentino. Oggi allerta gialla, attenzione al vento sulla costa dove sono previste mareggiate ... lanazione.it La superstrada E45 a Verghereto in Emilia Romagna oggi sotto una bufera di neve, uno scenario impressionante con le persone bloccate da oltre 10 ore, solo adesso arrivano notizie buone rassicuranti con le auto che iniziano a muoversi.. Fot facebook Pioggia, neve e vento forte costringono i Vigili del Fuoco a interventi continui x.com