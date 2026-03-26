Neve a 40 cm e mareggiate | allerta Marche

Una nuova allerta meteo interessa le Marche, con previsioni di piogge diffuse per venerdì 27 marzo e neve fino a 40 centimetri sopra i 500 metri di quota. La situazione riguarda l’intero territorio regionale, interessato anche da mareggiate. Le autorità hanno raccomandato attenzione e precauzioni per le zone più vulnerabili.

Una nuova allerta meteo copre l’intero territorio marchigiano, con piogge diffuse previste per venerdì 27 marzo e neve fino a 40 centimetri sopra i 500 metri. La Protezione civile ha esteso la validità dell’allerta dalla mezzanotte del 27 fino alla mezzanotte del 28 marzo, segnalando criticità ordinaria nelle zone 5 e 6. L’instabilità è guidata da un minimo depressionario sul basso Adriatico che porterà venti forti sulla costa e nevicate nell’entroterra. Le temperature scenderanno mentre il cielo resterà nuvoloso, con una graduale attenuazione dei fenomeni solo nella seconda parte del pomeriggio di venerdì. La geografia del rischio tra mare e monti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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