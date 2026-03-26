Il rappresentante di un partito di centrodestra ha dichiarato che al momento non ci sono crisi aperte e ha spiegato come procede l’attuazione del programma di governo. Tra i punti principali della lista vi era anche la riforma della giustizia, inserita tra le priorità dell’esecutivo. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discute sulle prossime mosse dell’amministrazione.

La riforma della giustizia era nel programma di governo con cui il centrodestra ha vinto le elezioni politiche. È stata approvata dal governo e dal parlamento, ma poi non è stata confermata dal voto popolare. Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso. Ora intendiamo andare avanti, per portare a termine tutti i punti del programma e dare continuità e profondità a ciò che di buono è stato fatto in tre anni e mezzo di governo Meloni. Questo il principale passaggio che Francesco Filini, deputato e responsabile del programma di Fratelli d’Italia, affida a Formiche.net nell’ambito di un’ampia riflessione, che parte dal voto ma che deve gioco-forza allargarsi a quell’elemento pragmatico che ha permesso di ottenere risultati concreti in svariati ambiti, nazionali ed internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nessuna crisi in atto, Filini (FdI) racconta come prosegue il programma del centrodestra

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